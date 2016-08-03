Скачивайте инструкции для ваших моделей квадрокоптеров на русском языке. Прежде чем запускать дрон необходимо ознакомиться с руководством пользователя. Не пропустите выхода инструкции! Подпишись.
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- Инструкция Syma X3/X4 на русском (скачать)
- Инструкция Syma X5HW/X5SC/X5S/X5SW на русском (скачать)
- Инструкция Syma X13 на русском (скачать)
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- Инструкция Syma X20 (скачать)
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DJI
- Инструкция DJI Phantom 4 на русском (скачать)
- Инструкция DJI Mavic Pro на русском (скачать)
- Инструкция DJI Phantom 4 Pro/Pro+ (скачать)
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WLtoys
- Инструкция WLtoys V262C на русском (скачать)
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Xiaomi
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Hubsan
- Инструкция Hubsan X4 H502E/H501C на русском (скачать)
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Walkera
- Инструкция Walkera QR Y100 на русском (скачать)
- Инструкция Walkera Aibao на русском (скачать)
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JXD
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MJX
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- Скачать DJI Assistant 2 v1.2.3 для Windaws 10 (скачать)
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Советуем почитать обзоры на модели дронов, возможно вы там найдёте недостающую информацию. Ознакомиться с обзорами.
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212 (Комментарии) “Инструкции”
Напишите пожалуйста, какую инструкцию вы не нашли!!!
Здравствуйте. Властелин Небес чёрная пантера не смог найти инструкцию
В ближайшее время добавим, спасибо Вам
Не хватает инструкции по использованию камеры для syma x11c.
Дмитрий, добавили инструкцию для syma x11c.
Здравствуйте! Добавте пожалуйста инструкцию для Syma x5uc. C ув.Артур
Для чёрной пантеры нет!
Евгений, здравствуйте. Мы работаем над этим.
Добрый вечер! Возможно,есть инструкция для CG035? Не ловит спутники. Спасибо
здравствуйте! есть ли инструкция на syma X8HW? или, возможно, есть схожие с ней?
Елена здравствуйте. Посмотрите пожалуйста инструкцию Syma X8W.
У вас есть инструкция на русском к квадрокоптеру WL Toys Q303B ? Если есть укажите ссылку или вышлите на электронку ep-omsk@yandex.ru. Заранее благодарен !
Нету для syma x5uw, схожих тоже не нашел, заранее спасибо.
Константин, добавили инструкцию для Syma X5UW.
Спасибо огромное!)
Извините, но такой инструкци у нас пока нет.
не нашол инструкцию для коптера wltoys q303a
Здравствуйте,есть ли инструкция на русском для MJX X101?Если нет,не подскажете,где поискать?
Skytech TK107W Cam Smart Connect 6 Axis
(203624)
Добавили инструкцию WLtoys Q303A.
Пожалуйста добавте инструкцию для японского квадракоптера Fy-01
здравствуйте ! пожалуйста опубликуйте инструкцию на русском для квадрокоптера EACHINE E50. Спасибо. 16.03.2017
Здравствуйте!
Я не смог найти инструкцию Властелин Небес чёрная пантера
Здравствуйте.
Нужна инструкция на русском языке для SYMA X8SC.
День добрый, не удалось найти инструкцию на русском для модельки
JXD-509G «Challenger»
Здравствуйте! Не нашла инструкцию на WL Toys Q303A, хотя вы пишете, что добавлена. Если вдруг это удобнее, отправьте на alado13@yandex.ru
И спасибо вам большое! Хорошее дело делаете!
Здравствуйте, Ольга. Обязательно добавим и отправим.
Здравствуйте, я тоже не нашёл инструкцию на wltoys q303a, если не затруднит скиньте на почту sorokin.lbt@mail.ru. Заранее благодарен.
Александр, хорошо.
Скиньте пожалуйста инструкцию на wltoys q303 любой модификации. У меня B, но можно и на А, как запрашивали люди выше. Спасибо огромное!
нужна инструкция к jjrc h31.
не нашли инструкции для skyVampire (
Добрый день не где не могу найти инструкцию на GLOBAL DRONE GW180 помогите пожалуйста .
Прошу Вас добавить инструкцию на русском языке для квадрокоптера HC619 или вышлите на указанный ниже e-mail
Нужна инструкция на русском для LH-X14DV. В коробке лежит англоязычная 4-AXIS AEROCRAFT INSTRUCTION MANUAL
квадрокоптер simtoo dragonfly pro инструкцию искал, не нашёл. Поискать можно?
где можно скачать инструкцию на русском на квадракоптер DН-X10? Если можно отправьте на адрес wwwwww-60@mail.ru Спасибо заранее.
Нет инструкции для LH_14XWF.
Квадр KOOME K200
Добрый вечер. Если есть такая возможность подскажите,где можно найти инструкция на русском для квадрокоптера WL Toys Q303А или вышлите на электронку valentinsid167a@yandex.ru. Заранее благодарен !
Добрый день ,можно добавить инструкцию DRONE MIRAGE1.0 H809 ,H809C,H809G
Здравствуйте помогите пожалуйста найти инструкция для квадрокоптера Gear2Play
Сергей, здравствуйте. Добавили инструкцию для квадрокоптера MJX X101.
Здравствуйте. Добавьте пожалуйста инструкцию на квадрокоптер TRACKER 882 фирмы Cheng fei model. Спасибо.
Здравствуйте! Помогите с инструкцией к квадрокоптеру Bayangtoys x16 gps. Заранее спасибо.
Добрый день. Необходима инструкция для 4-axis aerocraft.
Добрый вечер можно инструкцию на модель JXD 523 Quadrocopter FPV и какое приложение для телефона ему подходит. Заранее спасибо.
Раиса, здравствуйте.
1. Скачивайте приложение Exploration UFO или JXD UFO.
2. Включаете дрон
3. Включаете Wi-Fi на смартфоне и ищете ваш канал. Как правило он будет называться fpv…..цифры.
4. На самом экране смартфона появится виртуальный джойстик. Всё просто.
Добрый день. Пытаюсь найти инструкцию на русском для TK 110W EXTREME. Буду премного благодарен за помощь. Заранее спасибо.
Инструкция bayangtoys x16GPS-не появилась? Нигде не могу найти. На Gearbest-е скачиваю (без GPS). Закачивается только 1 страница и все тишина. Помогите если сможете.
Нету инструкции на модель Pantonma K90.
Здравствуйте. Не могу найти инструкцию на русском языке для Skytech TK110HW, не универсальную, а конкретно для этого. Заранее спасибо.
Нет на UGO FUN инструкции.
Есть отличный квадрик за 150 баксов (7200 мне обошёлся) AOSENMA CG035 по функциям (кроме подвеса и камеры) на
уровне фантома 3! Даже оптическое позиционирование имеет!
Модель 2015 года начало выпуска, но инструкции на русском нет.
Очень полезный сайт!
Спасибо, Владимир.
Не нашла инструкцию для XI4W fps real time.добавьте,пожалуйста.
здравствуйте добавьте инструкцию mjx bugs 2w и MJX X902 Spider
Здравствуйте. Нужна инструкция для DA HENG DH — 800 Micro Складной квадрокоптер RTF
Нет инструкции на SYMA x22w?
Доброго времени суток!
Не найдется ли у кого нибудь инструкции для Fly-x52HD?
Нигде не могу найти…
Ребят, может есть инструкция к jjrc jjpro x3 HAX? Заранее спасибо!
Добрый день!
Киньте, пжл, инструкцию на wltoys q303a
Не нашёл инструкцию на ВН3463 «Чёрная Пантера», добавьте пожалуйста.
Доброго времени суток! Не найдётся ли у кого нибудь инструкции для ВН3463 «Чёрная Пантера»
Здравствуйте! Скиньте мне пожалуйста на почту инструкцию на русском для квадрокоптера jjpro hax 3! Спасибо большое!
добрый день. я ненашол инструкции производителя КБ(каисер баас) Gamma drone
Добавьте пожалуйста инструкцию для квадрокоптера JD 20
здравствуйте, скиньте пожалуйста инструкцию для FLY-X52HD спасибо
Здравствуйте, очень нужна полная инструкция на русском языке для коптера C-Fly OBTAIN.
Помогите с инструкцией для wltoys q303 В. Не могу разобраться. Заранее благодарен. Моя почта zakharoff79@yandex.ru.
Спасибо!
Нужна инструкция на русском для Attop XT-1 2,4GHZ
Здравствуйте не нашел инструкцию для квадрокоптера LH-X15S
Инструкция нужна срочно для jw198 глобал дрон
Нужна инструкция для GOPRO HERO+LCD+DRONE R’BIRD BLACK MASTER, DMS240.
Нужна инструкция к R’Bird Black Master DMS240
спасибо за инструкцию)))
Подскажите пожалуйста где скачать инструкцию на русском к Flying 3D X8 ?
Привет. Подскажите ,где можно скачать инструкцию на русском языке к MJX Bugs 2c.
Спасибо.
Нет инструкции к властилину небес звездочка
Нет инструкции к властилину небес звёздочка
добрый день. можно инструкцию на русском по F36 Mini RC Drone — RTF
Ищу для внука инструкцию для 4 — AXIS DRON. Заранее благодарен!
Ищу инструкцию на русском для 4- AXIS DRON. Заранее благодарен!
Aosenma SJ-S20W
к сожалению, нет инструкции на Syma X25Pro
Добавьте пожалуйста WINYEA
X-Q2. Не могу найти. Заранее спасибо.
Для Aosenma S16 с Wi-Fi FPV RTF 2.4G — YL-S16 есть аналоги инструкции или самому переводить? 🙂
Не нашел информацию по vizuo sg-700
День добрый Не нашел инструкцию SJRC Z5 Спасибо
Здравствуйте,добавьте пожалуйста инструкцию для квадрокоптера Фирмы Fold Aerocraft модели F-16 заранее спасибо!
SJRC S70W нужна инструкция для этого квадрик
Приветствую и благорю за нужный сайт. Ищу мануал на дрон dronX pro или подобно.
Здра-те.Не нашел инстр-ю для WlToys Q303В на русском, хотя пишите что добавили.Пришлите пож-та на э\ почту.
Добавьте инструкцию на mjx bugs 2w. Спасибо
Gw198 не нашел.
Здорова народ , помогите мне пожалуйста как настроить flying hero cx 043 ???немогу нигде найти инструкцию
Ребят помогите с инструкции на flying hero cx 043 ? Не могу найти (
Помогите с MJX Bags2se
У меня DRONE X PRO E58
наверное, это модификация , просто
какая инструкция подойдёт ?
Хорошего дня. Очень хочется увидеть инструкцию на DEVO-10(на русском)
CF920 RC Дрон нужна инструкция на русском. Спасибо!
Не могу найти инструкцию на русском языке для S20W
Здравствуйте будьте любезны ,нужна Инструкция на русском языке для квадрокоптера drone aerial vehicle
Добрый день , а возможно увидеть у вас инструкцию для дрона jjrc x7 ?
Здравствуйте! F 11 GPS можете помочь с мануалом?
Доброго дня. Пожалуйста добавьте перевод на русский язык инструкции для Z201YS Mini Foldable RC Quadcopter. Заранее благодарен.
Нет инструкции Hubsan Zino?
Николай, здравствуйте. Добавили инструкцию на Hubsan Zino.
Не могу найти инструкцию на русском языке для S20….
Извините но я не нашла инструкцию по квадракоптеву «ВластелиНебес» Зоркий можете добавить как правильно его зарезать а то я не знаю
Ребята,не могу найти инструкцию по управлению XY-S5 с камерой на 5Mp.
А есть инструкция X-series?
добрый вечер нигде нету инструкции Aosenma CG033
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Но инструкцию на Aosenma CG033 похоже без вашего
участия не найти.
Здравствуйте, в чем у вас конкретно проблема?
День добрый! Не нашла Инструкцию RC Drone Altitude Hold Gesture Control G-sensor 3D Flip One Key Взлет.
Никак не могу найти инструкцию на SG900 . Без вашей помощи не обойдусь !
Добрый день! Не нашел инструкцию JJR/C H78g/
Нужна инструкция к td-08 2-peгенерации,спасибо.
Добрый день! Не нашел инструкцию для SPACEKEY DC-014 Drone на русском
Здравствуйте, не нашел инструкцию на Xiaomi Mi Drone 4k.
Здравствуйте, Игорь. Добавили.
Здравствуйте! Не могу найти инструкцию для SG900-S на русском. Пожалуйста, помогите!
Добрый день.
Помогите новичку.
Первый раз держу в руках квадрокоптер. Нужна инструкция для sjrc f11ю не могу ее найти.
(Родную на английском кот первым делом изодрал, как только влез в коробку)
Доброго времени суток. Никак не могу найти инструкцию на русском для квадрокоптера XY-X6. Помогите пожалуйста. Спасибо.
Sky eye HC 632w не нашел инструкцию.
Не нашёл инструкцию на ВН3481 , добавьте пожалуйста.
Доброго времени суток rc drone 8807 на русском языке не могу найти. С Уважением!
Доброго дня ребята. Внуку хочу сделать подарок, но выяснилось уже после отправки товара, что мануал на китайском языке. Помогите найти инструкцию на дрон SCOTPALY S20 ( брал в магазине компании Milky Way на Ali — вероятно они же и производители)
Дико извиняюсь…
21 июня изложил свою просьбу по инструкции к SCOTPALY S20
и с тех пор над моим каментом висит оповещение: «Ваш комментарий ожидает проверки» Сегодня 28.06.19. Сколько еще надо будет подождать по Вашему регламенту?
Здравствуйте, Сергей. Извиняемся что не ответили вовремя. у вас версия с GPS или нет?
Нету инструкции для модели CH201
Пожалуйста если есть инструкция на русском языке для квадрокоптера Teeqqi M70 ,чтобы скачать или ознакомится. За ранее большое спасибо
для
AdminАвтор записи
2019-06-28 в 14:08
Да. с GPS (надеюсь) .Посылка где-то еще в районе созвездия Кассиопеи )
AdminАвтор записи
2019-06-28 в 14:08
(повторно. Мой ответ Вам который опять провисел на «проверке» дня 4 — пропал из комментариев)
Заказывал с GPS. Надеюсь придет то что заказывал.
Добавьте, пожалуйста, инструкцию НА KF-607
Помогите найти Инструкцию к SG106 на русском..
Заранее благодарен.
Хорошо бы найти подробную инструкцию на русском языке на квадрокоптер X8SW-D
Помогите найти Инструкцию к SG106 на русском…
Заранее благодарен.
SG906 gps 5G wifi FPV RC Дрон 4 K где найти инструкцию на русском
Добрый день, помогите с инструкцией на русском к quadcopter s 11t. очень нужно!
Не смог найти инструкцию на дрон SG106
Мне нужна инструкция на русском языке на квадрокоптер Bugs 4W. Пожалуйста !
Приобрел квадрик KY606D. В компректе листочек на китайском. Есть ли у вас инструкция на русском?
Добавьте для квадрика pilotage falcon x5
SG900-S — есть ли у вас на русском инструкция, буду благодарен
Где на HUBSAN X4 FPV BRUSHLESS H501S PRO найти серийный (идентификационный) номер для постановки на учет?
Заранее благодарен.Александр.
В инструкции должно быть или на коробке
Подскажите подключить смартфон к квадрокоптеру itsimagical x5c 2.4g ?
Нет инструкции к квадракоптеру DRON LHX-13
Здравствуйте! Где можно найти инструкцию к SG 106 на русском?
доброго дня суток.Не могли бы помочь.Нужна инструкция по запуску и управлению складного дрона S167 с GPS и WiFi
Здравствуйте купил S167 gps Дрон с камерой 5G RC Квадрокоптер Дрон 4K wifi FPV складной вне точки Летающий жесты фотографии вертолет для видеосъемки инструкция на китайском помогите найти на русском .
Помогите с инструкцией для LANSENXI-NVO. Заранее благодарен.
Купил мавик мини. Жду инструкцию на русском.
Моля за инструкция за xy-x6
Не нашел инструкции MJX X103W
добавте пожалуйста инструкцию X6S HD Aircraft
X6S HD Aircraft инструкцию пожалуйста добавте
X6S HD Aircraft помогите с инструкцией
Добавили инструкции на дроны Pilotage Phantom 2 и Syma W1.
не нашел инструкцию CEVENNESFE KY101D
Не нашел инструкции cyclone xs802
Здравствуйте. Помогите с инструкцией для квадрокоптер coolrc h3rc drone на русском.
Добавили инструкции Syma X20, X26.
Тут не хватает инструкции по RC DRONE я вчера пытался найти так и не нашел може вы добавите такую инструкцию спасибо
Не нашёл. Китай квадрокоптер Tracker 2.4 ghz model cx-50
Нужна инструкция на русском на каадрокоптер F8(GPS)
Помогите, нужна инструкция на русском для s 167 gps с камерой.
Братцы, есть у кого мануал для Laumox x35 GPS Drone?
Заранее Вам спасибо и низкий поклон!!!
Хотя бы как его запустить..?
Добавили инструкцию на русском SjRC F11
Братцы, есть у кого мануал для Laumox x35 GPS Drone?
Заранее Вам спасибо и низкий поклон!!!
Здравствуйте!Нужно инструкцию на русском для Holy Stone HS720.Спасибо!
Здравствуйте нужна инструкция для дрона Luna
DRONE FOREVER
Подскажите, пожалуйста, где можно найти инструкцию для квадрокоптера OTPRO СХ-7 или SG906. Они одинаковые по всем параметрам. Можно даже на английском языке, но в электронном виде.
Здравствуйте, Николай. Добавили инструкцию на русском для SG906
Нужна инструкция по EACHINE EG16.
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HGIYI SG706 нет инструкции
Прошу помочь с инструкцией для Дрона X35 gps радиоуправляемый дрон 5G WiFi 4K HD
Спасибо
Добрый день!
Прошу добавить инструкцию на русском языке для дрона Visuo ZEN K1 и программы управления для него — FPV GO, спасибо!
Здравствуйте! Добавьте пожалуйста инструкцию на русском к zyma X12s.
Добрый день! Ищу инструкцию на shrc h3
Не нашел инструкцию SkyWalker 1336 на русском языке, добавьте пожалуйста.
Здравствуйте! Добавьте пожалуйста инструкцию на fx 10 inspider, ни где не могу найти полную, не понятно куда вставить флешку и нужно ли её вставлять.
Спасибо!
JJRC X5P EPIK + 5G WIFI HD 4K
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где взять инструкции на русском для этой модели. ПДУ и приложение отличаются от JJRC X5.
Добавьте инструкцию к SG106
Про инструкцию к SG106 — если нужно, я пришлю сканы с текстом на английском
Инструкция к дрону и пду SG 906 pro просто к906 есть а к pro? очень благадарен
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Здравствуйте. Помогите найти инструкцию на квадракоптер SkyHanterJIE-STAR
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Можно инструкцию к квадрокоптеру Drone 1 Million
Квадрокоптер JJRC X35 не могу найти инструкцию на русском.
Китайская модель SG108 нет инструкции и программа HFun pro если можно пожалуйста.
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не нашел инструкцию на русском для w606-12,есть ролик но он на английском!!
Здравствуйте есть ли мануал для мини дрона KF611 на русском?
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lf606 2.4g rc drone с камерой 4k wifi fpv мини — Нужна инструкция по эксплуатации на русском языке. Где посмотреть ?
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