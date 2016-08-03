 

Инструкции

Скачивайте инструкции для ваших моделей квадрокоптеров на русском языке. Прежде чем запускать дрон необходимо ознакомиться с руководством пользователя. Не пропустите выхода инструкции! Подпишись.

Нашли инструкцию или есть полезный материал, поделитесь с другими

Если вы не нашли необходимую инструкцию, то эти статьи могут вам помочь:

  1. универсальная инструкция;
  2. рекомендации по эксплуатации дронов;
  3. почему дрон не взлетает;
  4. как подключить дрон к телефону.

Syma

DJI

WLtoys

Xiaomi

  • инструкция на русском языке Xiaomi mi drone (скачать)

Hubsan

Walkera

  • Инструкция  Walkera QR Y100 на русском (скачать)
  • Инструкция Walkera Aibao на русском (скачать)
  • Инструкция Walkera Furious на русском языке (скачать)

JXD

MJX

Yuneec

  • Инструкция для квадрокоптера Yuneec Q500 (скачать)

Другие

[adinserter block=»22″]

  • SG906 на русском (скачать)
  • Инструкция SkyWalker HM1306 на русском (скачать)
  • Инструкция для JYU Hornet 2 (скачать)
  • Инструкция Hubsan H117S X4 Zino(скачать)
  • Скачать DJI Assistant 2 v1.2.3 для Windaws 10 (скачать)
  • Скачать DJI Assistant 2 v1.2.3 для Mac OS (скачать)
  • Инструкция на русском Pilotage Phantom 2 (скачать)
  • Инструкция на русском SJRC F11 (скачать)

Аппаратура управления

Зарядные устройства

  • Инструкция iMAX B6 (скачать)

[adinserter block=»10″]

Советуем почитать обзоры на модели дронов, возможно вы там найдёте недостающую информацию. Ознакомиться с обзорами.

Нашли инструкцию? Поделитесь!

212 (Комментарии) “Инструкции

  • AdminАвтор записи
    2016-08-23 в 12:37

    Напишите пожалуйста, какую инструкцию вы не нашли!!!

  • Александр
    2016-12-13 в 18:44

    Здравствуйте. Властелин Небес чёрная пантера не смог найти инструкцию

  • AdminАвтор записи
    2016-12-13 в 20:19

    В ближайшее время добавим, спасибо Вам

  • Дмитрий
    2016-12-17 в 21:48

    Не хватает инструкции по использованию камеры для syma x11c. 

  • AdminАвтор записи
    2016-12-26 в 17:18

    Дмитрий, добавили инструкцию для syma x11c.

  • Артур
    2016-12-31 в 12:05

    Здравствуйте! Добавте пожалуйста инструкцию для Syma x5uc. C ув.Артур

  • Евгений
    2017-01-09 в 21:14

    Для чёрной пантеры нет!

  • AdminАвтор записи
    2017-01-10 в 16:25

    Евгений, здравствуйте. Мы работаем над этим. 

  • Дм.
    2017-01-14 в 19:54

    Добрый вечер! Возможно,есть инструкция для CG035? Не ловит спутники. Спасибо

  • Елена
    2017-01-15 в 14:20

    здравствуйте! есть ли инструкция на syma X8HW? или, возможно, есть схожие с ней?
     

  • AdminАвтор записи
    2017-01-15 в 14:46

    Елена здравствуйте. Посмотрите пожалуйста инструкцию Syma X8W.

  • Андрей
    2017-02-09 в 20:45

    У вас есть инструкция на русском к квадрокоптеру WL Toys Q303B ? Если есть укажите ссылку или вышлите на электронку ep-omsk@yandex.ru. Заранее благодарен !

  • Константин
    2017-02-12 в 21:06

    Нету для syma x5uw, схожих тоже не нашел, заранее спасибо.

  • AdminАвтор записи
    2017-02-13 в 18:39

    Константин, добавили инструкцию для Syma X5UW.

  • Константин
    2017-02-13 в 23:11

    Спасибо огромное!)

  • AdminАвтор записи
    2017-02-20 в 19:22

    Извините, но такой инструкци у нас пока нет.

  • роман
    2017-02-23 в 12:15

    не нашол инструкцию для коптера  wltoys q303a

  • Сергей
    2017-02-27 в 12:46

    Здравствуйте,есть ли инструкция на русском для MJX X101?Если нет,не подскажете,где поискать?

  • Владимир Грирорьев
    2017-02-28 в 11:58

    Skytech TK107W Cam Smart Connect 6 Axis

    (203624)

  • AdminАвтор записи
    2017-03-08 в 16:07

    Добавили инструкцию WLtoys  Q303A.

  • Даниил Моисеев
    2017-03-13 в 10:31

    Пожалуйста добавте инструкцию для японского квадракоптера Fy-01

  • юрий котлер
    2017-03-16 в 10:18

    здравствуйте ! пожалуйста опубликуйте инструкцию на русском для квадрокоптера EACHINE E50. Спасибо. 16.03.2017

  • Andrew
    2017-03-25 в 12:44

    Здравствуйте!

    Я не смог найти инструкцию Властелин Небес чёрная пантера

     

  • Татьяна
    2017-04-15 в 13:14

    Здравствуйте.
    Нужна инструкция на русском языке для SYMA X8SC.

  • Евгений
    2017-05-07 в 12:14

    День добрый, не удалось найти инструкцию на русском для модельки
    JXD-509G «Challenger»

  • Ольга
    2017-05-12 в 11:53

    Здравствуйте! Не нашла инструкцию на WL Toys Q303A, хотя вы пишете, что добавлена. Если вдруг это удобнее, отправьте на alado13@yandex.ru
    И спасибо вам большое! Хорошее дело делаете!

  • AdminАвтор записи
    2017-05-12 в 20:26

    Здравствуйте, Ольга. Обязательно добавим и отправим.

  • Александр
    2017-05-16 в 21:33

    Здравствуйте, я тоже не нашёл инструкцию на wltoys q303a, если не затруднит скиньте на почту sorokin.lbt@mail.ru. Заранее благодарен.

  • AdminАвтор записи
    2017-05-17 в 14:57

    Александр, хорошо.

  • Вова
    2017-05-22 в 20:12

    Скиньте пожалуйста инструкцию на wltoys q303 любой модификации. У меня B, но можно и на А, как запрашивали люди выше. Спасибо огромное!

  • Андрей
    2017-06-07 в 23:42

    нужна инструкция к jjrc h31.

  • виктория
    2017-06-16 в 08:01

    не нашли инструкции для skyVampire (

  • Антон
    2017-06-30 в 11:55

    Добрый день не где не могу найти инструкцию на GLOBAL DRONE GW180 помогите пожалуйста .

  • Вячеслав
    2017-07-02 в 16:00

    Прошу Вас добавить инструкцию на русском языке для квадрокоптера HC619 или вышлите на указанный ниже e-mail

  • Александр
    2017-07-08 в 16:47

    Нужна инструкция на русском для LH-X14DV. В коробке лежит англоязычная 4-AXIS AEROCRAFT INSTRUCTION MANUAL

  • Александр
    2017-07-10 в 13:36

    квадрокоптер simtoo dragonfly pro инструкцию искал, не нашёл. Поискать можно?

  • машхур
    2017-07-14 в 10:48

    где можно скачать инструкцию на русском на квадракоптер DН-X10? Если можно отправьте на адрес wwwwww-60@mail.ru Спасибо заранее.

  • Артем
    2017-07-16 в 11:21

    Нет инструкции для LH_14XWF.

  • Алексей
    2017-07-21 в 22:07

    Квадр KOOME K200

  • Валентин
    2017-08-07 в 22:47

    Добрый вечер. Если есть такая возможность подскажите,где можно найти инструкция на русском для квадрокоптера WL Toys Q303А или вышлите на электронку valentinsid167a@yandex.ru. Заранее благодарен !

  • Василий
    2017-08-22 в 13:50

    Добрый день ,можно добавить инструкцию DRONE MIRAGE1.0 H809 ,H809C,H809G

  • Виктория
    2017-09-03 в 11:41

    Здравствуйте помогите пожалуйста найти инструкция для квадрокоптера Gear2Play

  • AdminАвтор записи
    2017-09-03 в 12:47

    Сергей, здравствуйте. Добавили инструкцию для квадрокоптера MJX X101.

  • Дмитрий
    2017-09-09 в 18:58

    Здравствуйте. Добавьте пожалуйста инструкцию на квадрокоптер TRACKER 882 фирмы Cheng fei model. Спасибо.

  • юрий
    2017-09-20 в 02:08

    Здравствуйте! Помогите с инструкцией к квадрокоптеру Bayangtoys x16 gps. Заранее спасибо.

  • Александр
    2017-09-21 в 14:40

    Добрый день. Необходима инструкция для 4-axis aerocraft.

  • Раиса
    2017-10-02 в 18:12

    Добрый вечер можно инструкцию на модель JXD 523 Quadrocopter FPV и какое приложение для телефона ему подходит. Заранее спасибо.

  • AdminАвтор записи
    2017-10-02 в 20:46

    Раиса, здравствуйте.
    1. Скачивайте приложение Exploration UFO или JXD UFO.
    2. Включаете дрон
    3. Включаете Wi-Fi на смартфоне и ищете ваш канал. Как правило он будет называться fpv…..цифры.
    4. На самом экране смартфона появится виртуальный джойстик. Всё просто.

  • Игорь
    2017-10-05 в 14:30

    Добрый день. Пытаюсь найти инструкцию на русском для TK 110W EXTREME. Буду премного благодарен за помощь. Заранее спасибо.

  • юрий
    2017-10-09 в 00:31

    Инструкция bayangtoys x16GPS-не появилась? Нигде не могу найти. На Gearbest-е скачиваю (без GPS). Закачивается только 1 страница и все тишина. Помогите если сможете.

  • Anton Novikov
    2017-10-20 в 07:28

    Нету инструкции на модель Pantonma K90.

  • Игорь
    2017-11-20 в 10:23

    Здравствуйте. Не могу найти инструкцию на русском языке для Skytech TK110HW, не универсальную, а конкретно для этого. Заранее спасибо.

  • Валера
    2017-11-20 в 12:36

    Нет на UGO FUN инструкции.

  • Alex
    2017-11-27 в 08:28

    Есть отличный квадрик за 150 баксов (7200 мне обошёлся) AOSENMA CG035 по функциям (кроме подвеса и камеры) на
    уровне фантома 3! Даже оптическое позиционирование имеет!
    Модель 2015 года начало выпуска, но инструкции на русском нет.

  • Владимир
    2017-12-12 в 23:28

    Очень полезный сайт!

  • AdminАвтор записи
    2017-12-26 в 21:43

    Спасибо, Владимир.

  • Елена
    2018-01-09 в 18:16

    Не нашла инструкцию для XI4W fps real time.добавьте,пожалуйста.

  • андрей
    2018-02-12 в 17:39

    здравствуйте добавьте инструкцию mjx bugs 2w и MJX X902 Spider

  • Дмитрий
    2018-02-20 в 11:58

    Здравствуйте. Нужна инструкция для DA HENG DH — 800 Micro Складной квадрокоптер RTF

  • Dimitriy
    2018-03-23 в 23:01

    Нет инструкции на SYMA x22w?

  • Денис Сергеевич
    2018-03-27 в 19:08

    Доброго времени суток!
    Не найдется ли у кого нибудь инструкции для Fly-x52HD?
    Нигде не могу найти…

  • studio
    2018-04-04 в 16:26

    Ребят, может есть инструкция к jjrc jjpro x3 HAX? Заранее спасибо!

  • Александр
    2018-04-07 в 12:14

    Добрый день!
    Киньте, пжл, инструкцию на wltoys q303a

  • Семён Семёнович
    2018-04-13 в 15:03

    Не нашёл инструкцию на ВН3463 «Чёрная Пантера», добавьте пожалуйста.

  • Семён Семёнович
    2018-04-13 в 15:06

    Доброго времени суток! Не найдётся ли у кого нибудь инструкции для ВН3463 «Чёрная Пантера»

  • Александр
    2018-05-06 в 14:57

    Здравствуйте! Скиньте мне пожалуйста на почту инструкцию на русском для квадрокоптера jjpro hax 3! Спасибо большое!

  • Jonas
    2018-05-07 в 16:31

    добрый день. я ненашол инструкции производителя КБ(каисер баас) Gamma drone

  • Александр
    2018-05-14 в 00:02

    Добавьте пожалуйста инструкцию для квадрокоптера JD 20

  • Виктор
    2018-05-14 в 14:36

    здравствуйте, скиньте пожалуйста инструкцию для FLY-X52HD спасибо

  • Евгений
    2018-05-14 в 16:11

    Здравствуйте, очень нужна полная инструкция на русском языке для коптера C-Fly OBTAIN.

  • Андрей
    2018-05-15 в 17:37

    Помогите с инструкцией для wltoys q303 В. Не могу разобраться. Заранее благодарен. Моя почта zakharoff79@yandex.ru.
    Спасибо!

  • Дмитрий
    2018-05-24 в 21:48

    Нужна инструкция на русском для Attop XT-1 2,4GHZ

  • Иван
    2018-06-13 в 17:37

    Здравствуйте не нашел инструкцию для квадрокоптера LH-X15S

  • Алеся
    2018-06-21 в 16:43

    Инструкция нужна срочно для jw198 глобал дрон

  • Павел
    2018-06-23 в 17:47

    Нужна инструкция для GOPRO HERO+LCD+DRONE R’BIRD BLACK MASTER, DMS240.

  • Павел
    2018-06-23 в 17:49

    Нужна инструкция к R’Bird Black Master DMS240

  • Galina
    2018-07-04 в 15:11

    спасибо за инструкцию)))

  • Дмитрий
    2018-07-12 в 08:50

    Подскажите пожалуйста где скачать инструкцию на русском к Flying 3D X8 ?

  • Виктор
    2018-07-28 в 23:09

    Привет. Подскажите ,где можно скачать инструкцию на русском языке к MJX Bugs 2c.
    Спасибо.

  • юлия
    2018-08-02 в 20:55

    Нет инструкции к властилину небес звездочка

  • юлия
    2018-08-02 в 20:57

    Нет инструкции к властилину небес звёздочка

  • Олег
    2018-08-20 в 15:32

    добрый день. можно инструкцию на русском по F36 Mini RC Drone — RTF

  • lev
    2018-08-31 в 14:51

    Ищу для внука инструкцию для 4 — AXIS DRON. Заранее благодарен!

  • lev
    2018-08-31 в 14:56

    Ищу инструкцию на русском для 4- AXIS DRON. Заранее благодарен!

  • Александр
    2018-10-21 в 20:55

    Aosenma SJ-S20W

  • retired
    2018-11-21 в 13:09

    к сожалению, нет инструкции на Syma X25Pro

  • Александр
    2018-11-21 в 14:17

    Добавьте пожалуйста WINYEA
    X-Q2. Не могу найти. Заранее спасибо.

  • Владимир
    2018-11-21 в 21:56

    Для Aosenma S16 с Wi-Fi FPV RTF 2.4G — YL-S16 есть аналоги инструкции или самому переводить? 🙂

  • Александр
    2018-11-29 в 07:47

    Не нашел информацию по vizuo sg-700

  • Вадим
    2018-11-29 в 11:21

    День добрый Не нашел инструкцию SJRC Z5 Спасибо

  • Богдан
    2018-12-12 в 15:23

    Здравствуйте,добавьте пожалуйста инструкцию для квадрокоптера Фирмы Fold Aerocraft модели F-16 заранее спасибо!

  • Серега
    2018-12-26 в 21:03

    SJRC S70W нужна инструкция для этого квадрик

  • Борис
    2018-12-31 в 14:55

    Приветствую и благорю за нужный сайт. Ищу мануал на дрон dronX pro или подобно.

  • Геннадий
    2019-01-03 в 23:37

    Здра-те.Не нашел инстр-ю для WlToys Q303В на русском, хотя пишите что добавили.Пришлите пож-та на э\ почту.

  • Андрей
    2019-01-08 в 10:24

    Добавьте инструкцию на mjx bugs 2w. Спасибо

  • Кирилл
    2019-01-08 в 10:59

    Gw198 не нашел.

  • Дмитрий
    2019-01-08 в 22:09

    Здорова народ , помогите мне пожалуйста как настроить flying hero cx 043 ???немогу нигде найти инструкцию

  • Дмитрий
    2019-01-08 в 22:12

    Ребят помогите с инструкции на flying hero cx 043 ? Не могу найти (

  • Анна
    2019-01-19 в 15:17

    Помогите с MJX Bags2se

  • Cmak
    2019-01-29 в 12:53

    У меня DRONE X PRO E58

    наверное, это модификация , просто
    какая инструкция подойдёт ?

  • Алексей
    2019-02-12 в 09:10

    Хорошего дня. Очень хочется увидеть инструкцию на DEVO-10(на русском)

  • Михаил
    2019-02-12 в 13:54

    CF920 RC Дрон нужна инструкция на русском. Спасибо!

  • Александр
    2019-02-16 в 16:53

    Не могу найти инструкцию на русском языке для S20W

  • Евгений
    2019-02-16 в 18:54

    Здравствуйте будьте любезны ,нужна Инструкция на русском языке для квадрокоптера drone aerial vehicle

  • ОЛЕГ
    2019-02-24 в 13:16

    Добрый день , а возможно увидеть у вас инструкцию для дрона jjrc x7 ?

  • Виктор
    2019-03-02 в 08:20

    Здравствуйте! F 11 GPS можете помочь с мануалом?

  • Валерий
    2019-03-06 в 15:35

    Доброго дня. Пожалуйста добавьте перевод на русский язык инструкции для Z201YS Mini Foldable RC Quadcopter. Заранее благодарен.

  • Николай
    2019-03-21 в 07:56

    Нет инструкции Hubsan Zino?

  • AdminАвтор записи
    2019-03-23 в 13:25

    Николай, здравствуйте. Добавили инструкцию на Hubsan Zino.

  • Дмитрий
    2019-03-24 в 17:55

    Не могу найти инструкцию на русском языке для S20….

  • Ксюня Кисюня
    2019-03-27 в 11:13

    Извините но я не нашла инструкцию по квадракоптеву «ВластелиНебес» Зоркий можете добавить как правильно его зарезать а то я не знаю

  • Роман
    2019-04-02 в 00:09

    Ребята,не могу найти инструкцию по управлению XY-S5 с камерой на 5Mp.

  • Лев
    2019-04-07 в 19:27

    А есть инструкция X-series?

  • Раис
    2019-04-19 в 18:48

    добрый вечер нигде нету инструкции Aosenma CG033

  • Раис
    2019-04-19 в 18:54

    Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Но инструкцию на Aosenma CG033 похоже без вашего
    участия не найти.

  • AdminАвтор записи
    2019-04-19 в 19:02

    Здравствуйте, в чем у вас конкретно проблема?

  • Елена
    2019-04-27 в 10:11

    День добрый! Не нашла Инструкцию RC Drone Altitude Hold Gesture Control G-sensor 3D Flip One Key Взлет.

  • Виктор
    2019-05-09 в 23:28

    Никак не могу найти инструкцию на SG900 . Без вашей помощи не обойдусь !

  • Виктор
    2019-05-12 в 15:41

    Добрый день! Не нашел инструкцию JJR/C H78g/

  • Александр
    2019-05-16 в 21:06

    Нужна инструкция к td-08 2-peгенерации,спасибо.

  • Сергей
    2019-05-17 в 01:03

    Добрый день! Не нашел инструкцию для SPACEKEY DC-014 Drone на русском

  • Игорь
    2019-05-30 в 15:44

    Здравствуйте, не нашел инструкцию на Xiaomi Mi Drone 4k.

  • AdminАвтор записи
    2019-05-30 в 16:22

    Здравствуйте, Игорь. Добавили.

  • Роман
    2019-06-04 в 09:58

    Здравствуйте! Не могу найти инструкцию для SG900-S на русском. Пожалуйста, помогите!

  • Владимир
    2019-06-07 в 13:14

    Добрый день.
    Помогите новичку.
    Первый раз держу в руках квадрокоптер. Нужна инструкция для sjrc f11ю не могу ее найти.
    (Родную на английском кот первым делом изодрал, как только влез в коробку)

  • Александр
    2019-06-11 в 20:12

    Доброго времени суток. Никак не могу найти инструкцию на русском для квадрокоптера XY-X6. Помогите пожалуйста. Спасибо.

  • Александр
    2019-06-19 в 19:24

    Sky eye HC 632w не нашел инструкцию.

  • Proma
    2019-06-19 в 23:22

    Не нашёл инструкцию на ВН3481 , добавьте пожалуйста.

  • Александр
    2019-06-20 в 14:07

    Доброго времени суток rc drone 8807 на русском языке не могу найти. С Уважением!

  • Сергей
    2019-06-21 в 16:26

    Доброго дня ребята. Внуку хочу сделать подарок, но выяснилось уже после отправки товара, что мануал на китайском языке. Помогите найти инструкцию на дрон SCOTPALY S20 ( брал в магазине компании Milky Way на Ali — вероятно они же и производители)

  • Сергей
    2019-06-28 в 13:59

    Дико извиняюсь…
    21 июня изложил свою просьбу по инструкции к SCOTPALY S20
    и с тех пор над моим каментом висит оповещение: «Ваш комментарий ожидает проверки» Сегодня 28.06.19. Сколько еще надо будет подождать по Вашему регламенту?

  • AdminАвтор записи
    2019-06-28 в 14:08

    Здравствуйте, Сергей. Извиняемся что не ответили вовремя. у вас версия с GPS или нет?

  • Ян
    2019-06-29 в 10:46

    Нету инструкции для модели CH201

  • Василий
    2019-06-29 в 19:42

    Пожалуйста если есть инструкция на русском языке для квадрокоптера Teeqqi M70 ,чтобы скачать или ознакомится. За ранее большое спасибо

  • Сергей
    2019-07-05 в 13:43

    для
    AdminАвтор записи
    2019-06-28 в 14:08

    Да. с GPS (надеюсь) .Посылка где-то еще в районе созвездия Кассиопеи )

  • Сергей
    2019-07-09 в 14:04

    AdminАвтор записи
    2019-06-28 в 14:08
    (повторно. Мой ответ Вам который опять провисел на «проверке» дня 4 — пропал из комментариев)
    Заказывал с GPS. Надеюсь придет то что заказывал.

  • Aндрей
    2019-07-14 в 14:13

    Добавьте, пожалуйста, инструкцию НА KF-607

  • Михаил
    2019-07-22 в 09:30

    Помогите найти Инструкцию к SG106 на русском..
    Заранее благодарен.

  • Анатолий
    2019-07-24 в 12:06

    Хорошо бы найти подробную инструкцию на русском языке на квадрокоптер X8SW-D

  • Олег
    2019-07-30 в 18:29

    Помогите найти Инструкцию к SG106 на русском…
    Заранее благодарен.

  • александр
    2019-08-03 в 15:24

    SG906 gps 5G wifi FPV RC Дрон 4 K где найти инструкцию на русском

  • Сергей
    2019-08-14 в 10:48

    Добрый день, помогите с инструкцией на русском к quadcopter s 11t. очень нужно!

  • Алексей
    2019-08-25 в 05:38

    Не смог найти инструкцию на дрон SG106

  • Геннадий
    2019-08-28 в 09:06

    Мне нужна инструкция на русском языке на квадрокоптер Bugs 4W. Пожалуйста !

  • Сергей
    2019-09-19 в 17:24

    Приобрел квадрик KY606D. В компректе листочек на китайском. Есть ли у вас инструкция на русском?

  • Denis
    2019-09-24 в 17:35

    Добавьте для квадрика pilotage falcon x5

  • Сергей
    2019-09-29 в 08:11

    SG900-S — есть ли у вас на русском инструкция, буду благодарен

  • Александр
    2019-10-10 в 09:47

    Где на HUBSAN X4 FPV BRUSHLESS H501S PRO найти серийный (идентификационный) номер для постановки на учет?
    Заранее благодарен.Александр.

  • AdminАвтор записи
    2019-10-17 в 16:47

    В инструкции должно быть или на коробке

  • Андрей
    2019-10-26 в 17:22

    Подскажите подключить смартфон к квадрокоптеру itsimagical x5c 2.4g ?

  • Дмитрий
    2019-10-30 в 21:15

    Нет инструкции к квадракоптеру DRON LHX-13

  • Виталий
    2019-11-04 в 23:27

    Здравствуйте! Где можно найти инструкцию к SG 106 на русском?

  • Андрей
    2019-11-09 в 06:43

    доброго дня суток.Не могли бы помочь.Нужна инструкция по запуску и управлению складного дрона S167 с GPS и WiFi

  • Виталий
    2019-11-09 в 16:21

    Здравствуйте купил S167 gps Дрон с камерой 5G RC Квадрокоптер Дрон 4K wifi FPV складной вне точки Летающий жесты фотографии вертолет для видеосъемки инструкция на китайском помогите найти на русском .

  • Игорь
    2019-11-14 в 21:47

    Помогите с инструкцией для LANSENXI-NVO. Заранее благодарен.

  • Геннадий
    2019-11-24 в 08:42

    Купил мавик мини. Жду инструкцию на русском.

  • Цветана Станчева
    2019-11-24 в 16:08

    Моля за инструкция за xy-x6

  • Владимир
    2019-12-02 в 16:55

    Не нашел инструкции MJX X103W

  • Олег Петрович
    2019-12-12 в 14:56

    добавте пожалуйста инструкцию X6S HD Aircraft

  • Олег Петрович
    2019-12-12 в 15:00

    X6S HD Aircraft инструкцию пожалуйста добавте

  • Олег Петрович
    2019-12-12 в 17:46

    X6S HD Aircraft помогите с инструкцией

  • admin
    2019-12-20 в 18:57

    Добавили инструкции на дроны Pilotage Phantom 2 и Syma W1.

  • ALEX
    2019-12-22 в 15:22

    не нашел инструкцию CEVENNESFE KY101D

  • Коля
    2019-12-22 в 20:18

    Не нашел инструкции cyclone xs802

  • Виталий
    2019-12-29 в 18:53

    Здравствуйте. Помогите с инструкцией для квадрокоптер coolrc h3rc drone на русском.

  • Александр ГузановАвтор записи
    2019-12-29 в 19:07

    Добавили инструкции Syma X20, X26.

  • Влад
    2020-01-01 в 10:03

    Тут не хватает инструкции по RC DRONE я вчера пытался найти так и не нашел може вы добавите такую инструкцию спасибо

  • Андрей
    2020-01-02 в 18:17

    Не нашёл. Китай квадрокоптер Tracker 2.4 ghz model cx-50

  • Владимир
    2020-01-06 в 11:58

    Нужна инструкция на русском на каадрокоптер F8(GPS)

  • Роман
    2020-01-16 в 01:02

    Помогите, нужна инструкция на русском для s 167 gps с камерой.

  • Вадим
    2020-01-24 в 23:31

    Братцы, есть у кого мануал для Laumox x35 GPS Drone?
    Заранее Вам спасибо и низкий поклон!!!

  • Вадим
    2020-01-24 в 23:31

    Хотя бы как его запустить..?

  • Александр ГузановАвтор записи
    2020-02-04 в 13:34

    Добавили инструкцию на русском SjRC F11

  • Вадим
    2020-02-28 в 00:44

    Братцы, есть у кого мануал для Laumox x35 GPS Drone?
    Заранее Вам спасибо и низкий поклон!!!

  • Вячеслав
    2020-02-29 в 12:41

    Здравствуйте!Нужно инструкцию на русском для Holy Stone HS720.Спасибо!

  • Денис
    2020-03-21 в 05:33

    Здравствуйте нужна инструкция для дрона Luna
    DRONE FOREVER

  • Николай
    2020-03-22 в 22:25

    Подскажите, пожалуйста, где можно найти инструкцию для квадрокоптера OTPRO СХ-7 или SG906. Они одинаковые по всем параметрам. Можно даже на английском языке, но в электронном виде.

  • Александр ГузановАвтор записи
    2020-03-25 в 20:25

    Здравствуйте, Николай. Добавили инструкцию на русском для SG906

  • Валерий
    2020-03-31 в 13:11

    Нужна инструкция по EACHINE EG16.

  • Валерий
    2020-03-31 в 13:15

    Нужна инструкция для EACHINE EG16.

  • Игорь
    2020-04-03 в 08:48

    Прошу помочь с инструкцией к дрону CSJ S167 GPS.

  • Анатолий
    2020-04-03 в 15:49

    Прошу помочь с инструкцией к дрону Explorer-YD719C

  • maikl
    2020-04-11 в 17:33

    HGIYI SG706 нет инструкции

  • Александр
    2020-04-14 в 21:31

    Прошу помочь с инструкцией для Дрона X35 gps радиоуправляемый дрон 5G WiFi 4K HD
    Спасибо

  • Сергей
    2020-04-16 в 14:53

    Добрый день!
    Прошу добавить инструкцию на русском языке для дрона Visuo ZEN K1 и программы управления для него — FPV GO, спасибо!

  • Дмитрий
    2020-04-19 в 21:46

    Здравствуйте! Добавьте пожалуйста инструкцию на русском к zyma X12s.

  • Денис
    2020-04-25 в 16:57

    Добрый день! Ищу инструкцию на shrc h3

  • Алексей
    2020-06-02 в 09:27

    Не нашел инструкцию SkyWalker 1336 на русском языке, добавьте пожалуйста.

  • Олег
    2020-06-04 в 22:17

    Здравствуйте! Добавьте пожалуйста инструкцию на fx 10 inspider, ни где не могу найти полную, не понятно куда вставить флешку и нужно ли её вставлять.
    Спасибо!

  • Валерий
    2020-07-11 в 16:45

    JJRC X5P EPIK + 5G WIFI HD 4K
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где взять инструкции на русском для этой модели. ПДУ и приложение отличаются от JJRC X5.

  • Олкг
    2020-08-09 в 20:21

    Добавьте инструкцию к SG106

  • Олег
    2020-08-09 в 20:29

    Про инструкцию к SG106 — если нужно, я пришлю сканы с текстом на английском

  • Александр
    2020-08-18 в 19:44

    Инструкция к дрону и пду SG 906 pro просто к906 есть а к pro? очень благадарен

  • Роберт
    2020-08-18 в 22:08

    Здравствуйте. Можете помочь по вопросу поиска приложения для квадрокоптера JXD Pioneer 518? Делов том что в Плеймаркете уже нет этого приложения, а для айфонов есть. Не могу найти приложение с которым бы работал квадрик. Заранее спасибо.

  • Сергей
    2020-09-17 в 00:06

    Нужна инструкция на русском языке для квадрокоптера Hubsan зина 2

  • Андрей
    2020-09-18 в 12:05

    Здравствуйте. Помогите найти инструкцию на квадракоптер SkyHanterJIE-STAR

  • Анатолий
    2020-09-30 в 22:36

    Не нашел инструкцию к дрону SG106

  • Інна
    2020-10-11 в 11:47

    Можно инструкцию к квадрокоптеру Drone 1 Million

  • Алексей
    2020-11-23 в 21:54

    Квадрокоптер JJRC X35 не могу найти инструкцию на русском.

  • Сергей
    2020-11-27 в 08:02

    Китайская модель SG108 нет инструкции и программа HFun pro если можно пожалуйста.

  • Виктор
    2020-11-27 в 10:52

    Здравствуйте. Не могу найти инструкцию на Tenxind 8S(L). На русском, английском. Помогите, пожалуйста…

  • Дмитрий
    2020-11-30 в 22:21

    не нашел инструкцию на русском для w606-12,есть ролик но он на английском!!

  • Эдуард
    2020-12-12 в 08:43

    Здравствуйте есть ли мануал для мини дрона KF611 на русском?

  • Viktor
    2020-12-29 в 03:42

    Здравствуйте! Нужна инструкция к дрону LF606 2,4G RCDrone.
    Купил внуку в подарок. А надо добавить батарейки, вот сколько и каких надо посмотреть.
    С наступающим Новым годом!!!

  • Татьяна
    2021-01-01 в 14:15

    Здравствуйте. Не могу найти инструкцию на квадрокоптер Leap 2-in-1

  • Артур
    2021-01-05 в 11:06

    Прошу помочь здесь нет инструкции для дрона GD89

  • Борис
    2021-01-09 в 09:45

    Здравствуйте! Где можно найти инструкцию на русском языке для HJ 38? Спасибо.

  • Владимир
    2021-01-21 в 12:35

    День добрый. купил ребенку Мини RC Дрон с 4K HD камерой Wifi Fpv LIXIANG TOYS, инструкции на русском нет, не подскажите где найти ?

  • Александр
    2021-01-23 в 20:26

    lf606 2.4g rc drone с камерой 4k wifi fpv мини — Нужна инструкция по эксплуатации на русском языке. Где посмотреть ?

  • Сергей
    2021-01-24 в 14:53

    Буду благодарен за инструкцию к LS-XT6

  • Сергей
    2021-01-29 в 09:52

    Пока не нашел инструкцию на русском для LYZRC L900

  • Виктор
    2021-02-06 в 11:49

    Здравствуйте. Не могу найти инструкцию на LYZRC L900 на русском. Помогите, пожалуйста…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector