Скачивайте инструкции для ваших моделей квадрокоптеров на русском языке. Прежде чем запускать дрон необходимо ознакомиться с руководством пользователя. Не пропустите выхода инструкции! Подпишись.

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Syma

DJI

WLtoys

Инструкция WLtoys V262C на русском (скачать)

на русском Инструкция WLtoys V606 на русском (скачать)

на русском Инструкция WLtoys Q202 на русском (скачать)

Xiaomi

инструкция на русском языке Xiaomi mi drone (скачать)

Hubsan

Walkera

Инструкция Walkera QR Y100 на русском (скачать)

на русском Инструкция Walkera Aibao на русском (скачать)

на русском Инструкция Walkera Furious на русском языке ( скачать)

JXD

MJX

Yuneec

Инструкция для квадрокоптера Yuneec Q500 (скачать)

Другие

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SG906 на русском (скачать)

Инструкция SkyWalker HM1306 на русском (скачать)

на русском Инструкция для JYU Hornet 2 (скачать)

(скачать) Инструкция Hubsan H117S X4 Zino (скачать)

Скачать DJI Assistant 2 v1.2.3 для Windaws 10 (скачать)

v1.2.3 для Windaws 10 Скачать DJI Assistant 2 v1.2.3 для Mac OS (скачать)

v1.2.3 для Mac OS Инструкция на русском Pilotage Phantom 2 (скачать)

Инструкция на русском SJRC F11 (скачать)

Аппаратура управления

Инструкция Devo 7 на русском (скачать)

на русском flysky fs i6 инструкция на русском (скачать)

Зарядные устройства

Инструкция iMAX B6 (скачать)

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Советуем почитать обзоры на модели дронов, возможно вы там найдёте недостающую информацию. Ознакомиться с обзорами.

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